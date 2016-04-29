"Ахмат-Арена" примет матч РПЛ между "Пари НН" и "Локомотивом"

Матч между "Пари НН" и "Локомотивом" пройдет в Грозном. На домашнем стадионе клуба из Нижнего Новгорода проводятся ремонтные работы.

Грозненский стадион "Ахмат-Арена" примет встречу третьего тура Российской Премьер-лиги между нижегородским "Пари НН" и московским "Локомотивом", пишет пресс-служба РПЛ.

Матч с участием двух команд состоится 2 августа и начнется в 20:30 мск. "Ахмат-Арена" заявлена "Пари НН" в качестве резервного стадиона, уточнили в пресс-службы Премьер-лиги.

Отмечается, что на домашнем стадионе команды из Нижнего Новгорода проводятся ремонтные работы. В клубе выразили надежду на возвращение "Пари НН" на свое поле в сентябре.