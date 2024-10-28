Агдамское село Кенгерли встречает новых жителей

В село Кенгерли Агдамского района Азербайджана сегодня возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев – еще у 43 семей будут свои дома и квартиры.

В агдамском селе Кенгерли сегодня праздник – на родные земли, долгое время находившиеся под армянской оккупацией, возвращается большая группа вынужденных переселенцев.

Раньше эти семьи временно проживали в разных регионах страны, а жильем для них были общежития, санатории и административные здания. Теперь у 43 семей, а это 176 человек, будет свое новое современное жилье, которое для них заботливо построили здесь, передает Trend.

Население освобожденных от армянской оккупации Карабаха и Восточного Зангезура постоянно растет – здесь уже проживает более 43 тысяч человек, включая и тех, кто делает эту землю лучше и краше, тех, кто работает в новеньких местных больницах и поликлиниках, школах и на возрождающихся предприятиях.