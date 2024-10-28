Агдамский промпарк впервые направил спецобувь в Казахстан

Азербайджан впервые занялся экспортом специальных защитных и полиуретановых сапог в Казахстан из Агдамского промышленного парка, рассказал пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Азербайджана Эльчин Кязимов.
"В Агдамском промышленном парке в настоящее время статус резидента получили 28 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем свыше 260 миллионов манатов, а статус нерезидента - 4 субъекта предпринимательства"
- Эльчин Кязимов
Он передал, что свыше 70% территории парка уже передано бизнесменам в пользование.
Агдамский промпарк по количеству резидентов поднялся на второе место, уступая лишь Сумгайытскому химическому промпарку, и стал считаться крупнейшим промышленным центром Карабаха, добавил Кязимов.