Аэропорт Симферополь введут в эксплуатацию через год

Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского может быть открыт через год, информирует пресс-служба Росавиации.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел инспекцию нового командно-диспетчерского пункта (КДП) в воздушной гавани.
"Согласно графику, полная готовность объекта, ввод его в эксплуатацию запланированы на середину 2026 года"
– Росавиация
Глава ведомства ознакомился с ходом строительных работ, уделил внимание соблюдению сроков. В настоящее время в диспетчерском пункте устанавливается современное оборудования, автоматизированная система позволит обеспечить безопасность воздушного движения при любых погодных условиях.
"Строительство нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Симферополь - важный этап в развитии крымской авиационной инфраструктуры. Уже сейчас видно, что объект возводится с учетом самых современных требований"
– Дмитрий Ядров
Отметим, что аэропорт не функционирует с 2022 года, как и другие аэропорты юга России.