Вестник Кавказа

Аэропорт Симферополь введут в эксплуатацию через год

Аэропорт Симферополь введут в эксплуатацию через год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На середину 2026 года запланирован ввод в эксплуатацию аэропорта Симферополь. Аэропорт реконструируется с учетом современных требований.

Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского может быть открыт через год, информирует пресс-служба Росавиации.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел инспекцию нового командно-диспетчерского пункта (КДП) в воздушной гавани.

"Согласно графику, полная готовность объекта, ввод его в эксплуатацию запланированы на середину 2026 года"

– Росавиация

Глава ведомства ознакомился с ходом строительных работ, уделил внимание соблюдению сроков. В настоящее время в диспетчерском пункте устанавливается современное оборудования, автоматизированная система позволит обеспечить безопасность воздушного движения при любых погодных условиях.

"Строительство нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Симферополь - важный этап в развитии крымской авиационной инфраструктуры. Уже сейчас видно, что объект возводится с учетом самых современных требований"

– Дмитрий Ядров

Отметим, что аэропорт не функционирует с 2022 года, как и другие аэропорты юга России.

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