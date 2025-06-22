Аэропорт Бен-Гурион в Израиле заработает с 23 июня

Минтуризма Израиля объявило, что аэропорт Бен-Гурион возобновить работу с сегодняшнего дня. На один рейс смогут зарегистрироваться не больше 50 человек.

Аэропорт Бен-Гурион в Израиле возобновляет работу на прием и отправление международных рейсов с 23 июня. На каждый из них может зарегистрироваться не более 50 человек, рассказали в Минтуризма еврейского государства.

"Управление аэропортов Израиля объявило о возобновлении прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропорту Бен-Гурион с 23 июня 2025 года. Это важный шаг на пути к восстановлению международных перелетов"

- Минтуризма Израиля

В нем уточнили, что Израиль ожидает принять около 24 рейсов со всего мира. Их будут координировать Управление аэропортов, Управление гражданской авиации (CAAI) и должностные лица, связанные с национальной безопасностью.

Напомним, что Израиль закрыл свое воздушное пространство 13 июня после того, как начал атаку на ядерные объекты Ирана. Из-за этого в стране застряло свыше 40 тыс иностранных туристов. Сейчас у них есть возможность покинуть страну через Египет и Иорданию, а также воспользоваться эвакуационными рейсами.