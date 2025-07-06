Вестник Кавказа

"Аэрофлот" с 1 августа увеличит число рейсов в Геленджик

"Аэрофлот" с 1 августа увеличит число рейсов в Геленджик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В июле возобновит работу аэропорт Геленджика, "Аэрофлот" приступит к выполнению рейсов с 18 июля, а с 1 августа нарастит частоту полетов.

Москву и Геленджик вскоре вновь свяжут рейсы "Аэрофлота", а с 1 августа их число будет увеличено.

"Авиакомпания приняла решение ввести дополнительные рейсы в связи с высоким спросом на этом направлении. Раньше, чем было запланировано, в расписании появится второй ежедневный рейс"

– сообщение компании

Уточняется, что изначально выполнять по два рейса в сутки на маршруте Москва - Геленджик перевозчик планировал с 6 августа, теперь объявлено об увеличении числа рейсов уже с 1 августа.

Полет из Москвы в Геленджик составит чуть более четырех часов, прямые рейсы будут выполняться самолетами Airbus A320.

Другие российские перевозчики также заинтересовались открытием Геленджика для внутренних рейсов. Возможен запуск авиарейсов из регионов России.

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