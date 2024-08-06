Аджария обзавелась самым длинным зиплайном в Европе

В Аджарии установили самый длинный в Европе двухполосный зиплайн. Регион продолжит активно реализовывать амбициозные проекты в различных направлениях.

На горе Чихури в Аджарии открылся самый длинный в Европе двухполосный зиплайн, сообщил председатель аджарского правительства Сулхан Тамазашвили.

Он назвал новый объект уникальным, который поспособствует наращиванию туристического потенциала, а также благоприятно скажется на социально-экономическом положении граждан.

Тамазашвили отметил, что каждый этап установки зиплайна проходил в полном соответствии с международными стандартами. Уточняется, что в процессе участие компания из Италии.

Глава правительства сказал, что регион продолжит реализовывать амбициозные проекты в различных направлениях. По его словам, это положительно повлияет на экономический рост.

Стоит добавить, что длина зиплайна составляет почти 1,8 тыс м. На его строительство было потрачено порядка 9 млн лари.