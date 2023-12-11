Адана и Кахраманмараш почтят память Гейдара Алиева

Жители двух крупных турецких городов – Аданы и Кахраманмараша – на этой неделе проведут мероприятия памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В двух турецких городах - Адана и Кахраманмараш – на текущей неделе пройдут мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В Адане вечер памяти пройдет в среду, 21 мая – оно состоится в Профессиональном и техническом анатолийском лицее Гейдара Алиева, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Также в рамках его программы, поддержанной министерством национального образования Турции, будут награждены победители конкурсов сочинений и стихотворений, посвященных выдающемуся государственному деятелю, сообщили организаторы.

Еще одно мероприятие памяти выдающегося лидера, в пятницу, 23 мая, примет начальная школа имени Гейдара Алиева в Азербайджанском квартале в Кахраманмараше.

В рамках мероприятия, организованного местным управлением образования, здесь будут организованы выставки, посвященные архитектору азербайджанской государственности Гейдару Алиеву, сообщают организаторы.