Адана и Кахраманмараш почтят память Гейдара Алиева

В двух турецких городах - Адана и Кахраманмараш – на текущей неделе пройдут мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
В Адане вечер памяти пройдет в среду, 21 мая – оно состоится в Профессиональном и техническом анатолийском лицее Гейдара Алиева, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Также в рамках его программы, поддержанной министерством национального образования Турции, будут награждены победители конкурсов сочинений и стихотворений, посвященных выдающемуся государственному деятелю, сообщили организаторы.
Еще одно мероприятие памяти выдающегося лидера, в пятницу, 23 мая, примет начальная школа имени Гейдара Алиева в Азербайджанском квартале в Кахраманмараше.
В рамках мероприятия, организованного местным управлением образования, здесь будут организованы выставки, посвященные архитектору азербайджанской государственности Гейдару Алиеву, сообщают организаторы.