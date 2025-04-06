В Москве отметили 102-летие Гейдара Алиева

В гостевом доме посольства Азербайджана в Москве прошел традиционный торжественный прием по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, которому 10 мая исполнилось бы 102 года. Там собрались послы иностранных государств, студенты российских вузов, представители азербайджанской общины в РФ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев:

Идея отмечать день рождения Гейдара Алиевича Алиева в неформальной обстановке в этом здании появилась в конце 1990-х. Когда Гейдар Алиев узнал об этой инициативе, то был категорически против и практически запретил празднование. Тогда мы решили отмечать 10 мая, сразу после Дня Победы, как праздник для советских военнослужащих, которые проходили службу на территории советского Азербайджана. В этом формате президент ничего не мог сказать против. А после смерти Гейдара Алиева в посольстве 10 мая уже официально начали отмечать вечер памяти общенационального лидера.

С тех пор ежегодно разные события снова возвращает нас к этой личности, настолько велик его масштаб, настолько широка география его добрых дел в Азербайджане и в Советском Союзе. Так, в прошлом году в России отмечали 50 лет со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Конечно, БАМовцы вспоминали Гейдара Алиева, по их инициативе правительство Москвы приняло решение об установке памятника на территории, примыкающей к нашему посольству.

- Рахман Мустафаев.

Недавно я в Екатеринбурге встречался с заместителем губернатора региона, где скоро будут отмечать очередную годовщину создания моста между Сибирью и Уралом, в работе на которым тоже принимал участие Гейдар Алиев. Сейчас там готовят выставку, посвященную тем событиям. А на днях на параде на Красной площади маршем прошли 80 азербайджанских офицеров, и я снова вспомнил, каким был Азербайджан в 1993-м, когда Гейдар Алиев вернулся в Баку. Страна была практически на грани гражданской войны, около миллиона перемещенных лиц и беженцев, экономическая разруха, кризис власти, хаос. В таких условиях Гейдар Алиев пришел к власти.

- посол Азербайджана.

Когда говоришь о политическом деятеле, всегда есть соблазн сравнить его с другими фигурами, которые приходили к власти в критические для их стран периоды. Работая во Франции, я часто сопоставлял фигуры Гейдара Алиева и Шарля де Голля: оба вернулись к власти, когда страны стояли перед угрозой гражданских войн, оба находились у власти около 10 лет, оба столкнулись с серьезными проблемами внутри страны, оба были в оппозиции действующим режимам. Казалось бы, равнозначные, великие личности, но сравнивая и анализируя, приходишь к выводу, что на долю Гейдара Алиева выпали более тяжелые условия и более тяжелое время, потому что не было в Азербайджане «геополитического зонтика» - плана Маршалла, финансовой, экономической и политической поддержки из вне. Для Азербайджана «геополитический зонтик» Гейдар Алиев создавал сам, проводя сбалансированную политику, способствуя реализации серьезных проектов в сфере энергетики, налаживанию международного партнерства.

- Рахман Мустафаев.

Важнейшим достижением нашей страны, важнейшей заслугой Гейдара Алиева, одним из его первых шагов стало то, что он сумел восстановить отношения с ближайшим соседом и партнером – Россией. Когда в качестве и.о. президента в 1993 году он поехал в Москву, журналисты спросили: «Какова главная цель вашего визита?». Он ответил: «Исправить ошибки предыдущей власти». Он нашел то главное звено, без которого наша сбалансированная политика была бы невозможна. Сегодня мы говорим об отношениях стратегического партнерства с РФ. Большую часть своей политической жизни Гейдар Алиев провел, находясь на высоких постах, и, конечно, Москва – его вторая Родина, место, где он вершил великие дела.

- дипломат.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил «Вестнику Кавказа»:

Выдающий государственный деятель СССР и Азербайджанской республики Гейдар Алиевича Алиев внес выдающийся вклад в развитие Советского Союза и Азербайджана будучи первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, а затем первым заместителем председателя Совета министров СССР. Память о Гейдаре Алиевиче как о дальновидном стратегически мыслящем государственном деятеле, с именем которого связаны масштабные проекты (такие как строительство Байкало-Амурской магистрали), всегда будет жить в наших сердцах.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман сказал «Вестнику Кавказа»:

Роль Гейдара Алиева в истории современного Азербайджана невозможно преувеличить. Это не просто национальный лидер, это человек, который, на мой взгляд, является героем современного Азербайджана, его спасителем. Он вернулся в Азербайджан по зову народа тогда, когда страна была в крайне тяжелом положении. И в том, что народ Азербайджана обратился к Гейдару Алиевичу с просьбой спасти страну, нет никакого преувеличения. Он вернулся после проигранной Первой Карабахской войны, была пустая казна, Азербайджан раздирали внутренние противоречия было много всяких спекуляций и внутренних врагов, внешних врагов. И только могучая воля, грандиозный политический талант, выдающийся личные качества, безграничный патриотизм Гейдара Алиевича смогли удержать Азербайджан от сползания в неминуемую катастрофу.

XX веке, на мой взгляд, было только два человека, лично спасших свои страны: перед началом Второй мировой войны Уинстон Черчилль, спасший Британию и отодвинувший фашистское нападение; и Гейдар Алиев, который собрал страну и поставил ее на фундамент. На этом фундаменте сегодня мощное, очень сильное, очень яркое, очень авторитетное здание современного Азербайджана создает нынешний президент страны Ильхам Алиев

- Михаил Гусман.

Вице-президент РАН, академик Степан Калмыков зачитал письмо от президента РАН Геннадия Красникова и добавил несколько слов от себя:

Мы вспоминаем выдающегося государственного деятеля, который внес колоссальный вклад в объединение народа Азербайджанской республики, в укрепление государственности, оставил после себя богатое наследие. Под его мудрым руководством ваша страна добилась поистине ярких результатов. Азербайджанская республика является надежным партнером России, в том числе и по линии научно-технологического сотрудничества. Убежден, что взаимодействие между РАН и ведущими научными организациями Азербайджана в полной мере отвечает интересам наших стран. Хотел также поздравить вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Телеведущий, директор Института массмедиа и рекламы РГГУ Владислав Флярковский:

Все, что связано с Азербайджаном, который построил Гейдар Алиевич Алиев ,глубоко трогает мое сердце много-много лет. В Баку родились мои мама, папа, сестра. Я по случайности родился немного в другом месте, но меня двухмесячным привезли в Баку, и я стал бакинцем раз и навсегда. Учился в средней школе №212 Наримановского района в то время, когда Гейдар Алиевич был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Помню его портреты на первых полосах газет «Бакинский рабочий», «Вышка». Эти портреты были для меня как Дед Мороз на Новый год – такой немножечко бог, который там наверху делает всё, чтобы было хорошо детям. Вечная ему память.

Искусствовед Зельфира Трегулова рассказал о Фонде, который носит имя Гейдара Алиева:

Фонду Гейдар Алиева немножко больше, чем 20 лет, но за то время он сделал невероятно много. В центре Баку высится потрясающее здание, построенное одним из самых великих архитекторов современности Захой Хадид – Центр Гейдара Алиева. Мы ездили туда смотреть на самый современный на постсоветском пространстве музей, посвященный памяти выдающегося политического деятеля. Это пространство принимало экспозиции ведущих современных художников мира. Часть из этих работ осталась в пространствах музея, их до сих пор можно увидеть. В этом же пространстве несколько лет назад прошла выдающаяся выставка русского авангарда из собраний российских музеев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр Гейдара Алиева – это еще и невероятно важное просветительское пространство. Я счастлива, что мне довелось дважды принимать участие в серьезнейших крупнейших международных форумах, которые там проходили, и слышать выступления выдающихся деятелей и политики, и культуры. Фонд Гейдара Алиева очень тесно сотрудничает с Третьяковской галереей. Первая выставка художника Таира Салахова состоялась в 2016 году при поддержке Фонда. Мы сделали удивительный и уникальный проект, объединив собрание искусства Азербайджана из коллекции Третьяковской галереи и частных музейных собраний Азербайджана. Выставка называлась «Созвездие Апшерона» и открывала ее госпожа Мехрибан Алиева.

- экс-гендиректор Третьяковской галереи.

Мне посчастливилось представлять свою книгу «Сокровища Третьяковки. Личный взгляд» в крупнейшем книжном центре, созданном Фондом Гейдара Алиева. Никогда не забуду этого вечера, на котором присутствовали дочери президента и вся культурная элита Азербайджана. Культурное взаимодействие, контакты очень важны. Через проникновение в культуру другой страны ты понимаешь логику, менталитет лучше, чем через официальные заявления. Искусство и культура не имеют границ. Я бы хотела пожелать культурному сообществу Азербайджана и России поддерживать эти контакты. Азербайджану – процветания, а столице Азербайджана, городу Баку – стать еще более прекрасным и еще более вибрирующим энергией, которую чувствует каждый, кто оказывается на азербайджанской земле.

- Зельфира Трегулова.