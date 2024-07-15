Абрау-Дюрсо – самое дорогое майское туристическое направление

Кубань и КБР признаны одними из самых дорогостоящих направлений в мае. Средняя цена ночи проживания в Абрау-Дюрсо – почти 11,5 тыс рублей.
Отечественный сервис бронирования апартаментов "Твил.ру" выявил самые дорогостоящие туристические направления в мае 2025 года. Сюда вошли Кубань и Кабардино-Балкария.
На первом месте оказался курорт Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Там средняя стоимость ночи проживания составляет почти 11,5 тыс рублей.
Далее расположились город Осташков в Тверской области, где за ночь придется заплатить более 8,3 тыс рублей, и Терскол в Кабардино-Балкарии (цена – 7,7 тыс рублей).
В десятке также оказались Суздаль, Выборг, Архыз, Великий Новгород, Гуамка, Сортавала, Каменомостский.