Вестник Кавказа

Абрау-Дюрсо – самое дорогое майское туристическое направление

Абрау-Дюрсо – самое дорогое майское туристическое направление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубань и КБР признаны одними из самых дорогостоящих направлений в мае. Средняя цена ночи проживания в Абрау-Дюрсо – почти 11,5 тыс рублей.

Отечественный сервис бронирования апартаментов "Твил.ру" выявил самые дорогостоящие туристические направления в мае 2025 года. Сюда вошли Кубань и Кабардино-Балкария.

На первом месте оказался курорт Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Там средняя стоимость ночи проживания составляет почти 11,5 тыс рублей.

Далее расположились город Осташков в Тверской области, где за ночь придется заплатить более 8,3 тыс рублей, и Терскол в Кабардино-Балкарии (цена – 7,7 тыс рублей).

В десятке также оказались Суздаль, Выборг, Архыз, Великий Новгород, Гуамка, Сортавала, Каменомостский.

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