Абхазская Гала получит новый центральный парк

Опубликовано: 2:45, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июле в Гале будет открыт обновленный парк. Территория не приводилась в порядок 30 лет. Теперь центральный парк станет городской достопримечательностью.

В середине июля в городе Гала (Гали) в Абхазии будет открыт обновленный центральный парк. Это большое событие для маленького города.

Городской парк не ремонтировали около 30 лет, там постоянно случались подтапливания, дорожки были изношены, а фонари отсутствовали. Вскоре парк порадует горожан и гостей небольшого городка: установлен новый дренаж, плиткой выложены дорожки, вдоль них появились бордюры и фонари. В парке в Гале появились лавочки и урны для мусора. Планируется провести wi-fi. Изюминкой парка станет арт-объект, в настоящее время идет работа над его дизайном.

Гала находится в получасе езды от Очамчиры, вдали от побережья.