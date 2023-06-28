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Абхазская Гала получит новый центральный парк

Абхазская Гала получит новый центральный парк
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В июле в Гале будет открыт обновленный парк. Территория не приводилась в порядок 30 лет. Теперь центральный парк станет городской достопримечательностью.

В середине июля в городе Гала (Гали) в Абхазии будет открыт обновленный центральный парк. Это большое событие для маленького города.

Городской парк не ремонтировали около 30 лет, там постоянно случались подтапливания, дорожки были изношены, а фонари отсутствовали. Вскоре парк порадует горожан и гостей небольшого городка: установлен новый дренаж, плиткой выложены дорожки, вдоль них появились бордюры и фонари. В парке в Гале появились лавочки и урны для мусора. Планируется провести wi-fi. Изюминкой парка станет арт-объект, в настоящее время идет работа над его дизайном.

Гала находится в получасе езды от Очамчиры, вдали от побережья. 

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