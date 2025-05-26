Абхазия уже в августе начнет получать электроэнергию из России

Переговоры России и Абхазии по старту перетока электроэнергии подходят к концу – "Черноморэнерго" планирует, что она начнет поступать уже в августе.

Россия начнет поставки своей электроэнергии в Абхазию уже в августе, рассказал гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

"Он будет осуществляться для сохранения уровня воды в плотине ИнгуриГЭС, чтобы зимой иметь более или менее нормальный уровень"

- Тимур Джинджолия

График подачи электроэнергии практически согласован - переток будет коммерческим, электроэнергия абхазской компании обойдется примерно в 3 рубля за кВт, а оплата будет производиться со счетов компании, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Абхазия давно нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, однако цены на нее в осенне-зимний период значительно выше – так, в минувшем 2024 году республике пришлось оплатить ее поставки из России в сотни миллионов рублей, поэтому главная задача, стоящая перед абхазскими энергетиками – оптимизировать процесс и изыскать собственные резервы электрогенерации, сообщил президент республики Бадра Гунба.