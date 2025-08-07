Вестник Кавказа

Абхазия налаживает связи с российскими регионами

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения и связи Абхазии с регионами России продолжают активно развиваться. Об этом заявил президент республики на встрече с главой Псковской области.

Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Он подчеркнул, что отношения Абхазии и России продолжают активно развиваться, также налаживаются связи с регионами.

"Мы всегда последовательны в своих действиях и шагах. Абхазия всегда выстраивала очень добрые, добрососедские, теплые взаимоотношения с Россией"

- Бадра Гунба

Михаил Ведерников отметил, что из Псковской области в Абхазию ввозится большое количество продукции, экспорт может быть расширен. В частности, учитывая рост гостиничного бизнеса, российский регион готов предложить все необходимые для отелей товары.

Губернатор добавил, что вскоре в Абхазию приедет псковская делегация, состоящая из представителей бизнеса, и пригласил абхазских коллег приехать с ответным визитом.

