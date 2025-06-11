Абхазия будет сотрудничать с Россией в туризме

Сегодня в этнопарке "Апсны" в Абхазии прошел круглый стол на тему развития туризма, главным итогом которого стало подписание соглашения Минтуризма Абхазии туристическими союзами России с учетом интересов всех сторон.

В этнопарке "Апсны" в Гудаутском районе Абхазии сегодня прошел круглый стол на тему "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества", в работе которого приняли участие представители властей и министерства туризма Абхазии и специалисты Национального союза профессионалов туриндустрии и ассоциации "Турпомощь" России, а также отельеры и руководители крупных абхазских и российских туристических компаний.

Стороны провели откровенный разговор, в ходе которого обсудили, как развивается сотрудничество в сфере туризма между двумя странами, на что чаще всего жалуются российские туроператоры, какие сложности испытывают турфирмы, насколько абхазское направление популярно среди российских туристов и какие новые виды туров разрабатывают специалисты отрасли, передает Sputnik Абхазия.

"Это очередная площадка для общения, для дискуссии. Я уверен, что сегодня будут подниматься очень важные вопросы, актуальные вопросы, которые будем все рассматривать и обсуждать"

- вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян

Российские туроператоры отметили рост популярности абхазского направления и то, что республика входит в в пятерку ведущих зарубежных направлений по количеству российских туристов, а также то, что сохранению тенденции роста гостей будет способствовать запуск Сухумского аэропорта.

В то же время участники встречи отметили необходимость улучшения качества сервиса, услуг и увеличению номерного фонда в республике. Также российские туроператоры жаловались на то, что в республике неважно организовано взаимодействие с отелями, а для планирования работы им нужны полные данные о номерном фонде со стороны отельеров.

Еще одной темой для обсуждения стала экскурсионная деятельность – так, представители российских туроператоров пожаловались, что зачастую владельцы объектов размещения не позволяют им предоставлять услуги по проведению экскурсий и отдают предпочтение местным фирмам, тогда как здоровая конкуренция – это возможность для развития и стимул.

Были предложены и новшества – так, российские туроператоры предложили запустить многодневные автотуры по стране на автобусах в межсезонье, пояснив: услуга очень востребована в России, и в год в стране продается более 100 тыс таких туров.

Также россиян порадовали цены – если в минувшем в 2024 году средняя стоимость путевки любого зарубежного направления составляла около 100-110 тыс рублей на человека, то в Абхазии она составляла в среднем от 40 до 45 тыс рублей, что говорит о потенциале республики и привлекает туристов.

Главным итогом круглого стола стало соглашение, которое подписали министерство туризма Абхазии, и российские Национальный союз профессионалов туриндустрии и ассоциация "Турпомощь". Как пояснил глава абхазского министерства Астамур Логуа, пришло время обновить соглашения – приходят новые тренды, и документ позволяет более интенсивно обмениваться информацией.