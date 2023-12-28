50% населения Грузии предпочитает российские продукты - ВЦИОМ

По данным ВЦИОМ, половина жителей Грузии чаще покупает товары и продукты российских производителей. Согласно опросу, самый высокий спрос на продукты питания.
Половина населения Грузии предпочитает покупать продукты питания, произведенные в России. Об этом сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу, у 50% жителей страны продовольственная корзина состоит из российских продуктов.
Средства бытовой химии из РФ покупает 19% жителей Грузии, а за российскими стройматериалами в магазины приезжает 11% населения страны.
В результате проведенного опроса в ВЦИОМ сделали вывод, что при выборе того или иного товара или продукта грузины ориентируются прежде всего на цену и качество. Такой вывод свидетельствует о более высоком качестве продовольственной продукции, привозимой из РФ, чем товаров из других стран, представленных в Грузии.