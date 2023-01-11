Что относят россияне к традиционным ценностям? Ответ ВЦИОМ

Треть россиян не знают, что считать традиционными ценностями. 45% заявили, что к традиционным ценностям можно отнести семью, а 23% - патриотизм.

Опрос ВЦИОМ показал, что 45% граждан России считают крепкую семью традиционной отечественной ценностью, а 33% россиян затруднились ответить на вопрос.

При этом 23% жителей страны считают, что патриотизм является традиционной ценностью. Гуманность выбрали 17% опрошенных, национальную культуру и религию - 16% респондентов.

Стоит добавить, что опрос среди россиян проводился 9 декабря текущего года. В нем приняли участие 1,6 тыс респондентов в возрасте от 18 лет.