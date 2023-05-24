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240 млн рублей потратит Ставрополье на завод по переработке мяса птицы

240 млн рублей потратит Ставрополье на завод по переработке мяса птицы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Куриные тушки и окорочка будут производить на новом предприятии на Ставрополье. Проект оценивается в 240 млн рублей. Производство планируется открыть в будущем году.

В Ставропольском крае станет больше местной мясной продукции: вскоре новый завод по переработке мяса птицы начнет работать в регионе.

"В Новоалександровске будет реализован инвестпроект по строительству завода по убою птицы производительностью 2,8 тыс. тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составляет порядка 240 млн рублей"

– пресс-служба губернатора края

Запуск предприятия запланирован на будущий год. Строительство завода создаст в регионе 65 рабочих мест.

Власти Ставрополья объяснили, что новое предприятие сделает себестоимость куриной продукции ниже, а ее качество - выше. Кроме того появится независимость от сторонних компаний - завод создаст законченный цикл при производстве мяса бройлеров.

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