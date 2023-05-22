В Дагестане нарастят переработку шерсти

Опубликовано: 2:30, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане появятся современные предприятия по переработке и мойке шерсти. Открытие производств позволит создать в республике порядка 140 новых рабочих мест.

Глава Минпрома Дагестана Низам Халилов заявил о том, что в республике откроются два предприятия, которые будут специализироваться на переработке и мойке шерсти.

Благодаря открытию новых производств республика будет ежегодно получать до тысячи тонн гребенной ленты из шерсти, а также осуществлять промывку около 3400 т шерсти.

"Сегодня в регионе на разных этапах реализации находятся два проекта по организации мойки и переработки шерсти. Их реализация позволит создать в регионе порядка 140 новых рабочих мест"



– Низам Халилов.



Министр отметил, что несмотря на то, что республиканские производители – лидеры российского рынка по объемам производства шерсти, в настоящее время в Дагестане нет современных шерстеперерабатывающих предприятий.

