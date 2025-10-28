20 лет исполнилось российско-узбекистанским отношениям

В Международном институте Центральной Азии отметили 20-летний юбилей со дня официального установления российско-узбекистанских отношений.

Сегодня исполняется 20 лет со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном. В Международном институте Центральной Азии прошел круглый стол, посвященный этой дате.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Алексей Ерхов заявил о том, что подписание этого договора – фундамент прочных дружественных взаимоотношений Москвы и Ташкента в разных сферах: политике, экономике и культуре.

Дипломат подчеркнул, что для России особенно ценно то, что Узбекистан бережно относится к ветеранам войны и трудового фронта и хранит память об общей победе наших народов.

Ерхов отметил, что отношения двух стран все так же стабильны, невзирая ни на какие угрозы.

"Несмотря на геополитическую напряженность, давление и шантаж со стороны западных стран, продолжается масштабная работа по выстраиванию всего комплекса многогранных российско-узбекистанских связей"

– Алексей Ерхов

В ходе проведения мероприятия были отмечены совместные проекты в экономической и торговой отрасли, сотрудничество на региональном уровне. Кроме того, были намечены ориентиры дальнейшего развития общей работы и перспективы более углубленного партнерства Москвы и Ташкента.