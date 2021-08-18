Россияне перейдут на муку из сверчков?

Продукцию из сверчковой муки предложили россиянам ставропольские производители. Сейчас уже можно попробовать сверчковую лапшу, печенье и снеки.

Несмотря на то, что ставропольские аграрии продолжают наращивать производство традиционных видов муки, власти региона решили не ограничиваться классикой и открыли производство изделий из сверчковой муки.

Стало известно, что производители уже приступили к выпуску нескольких видов лапши, также будет доступно сверчковое печенье и снеки.

По словам специалистов, сверчковая мука очень богата белком – в ста граммах продукта содержится около семи десятков грамм белка. Также продукт богат кальцием, магнием и железом, передает ТАСС.

Отмечается, что сверчки питаются исключительно свежими овощами и ростками пшеницы.