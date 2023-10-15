Московский турнир по шахматам пройдет с участием гроссмейстера из Азербайджана

Теймур Раджабов станет участником международного турнира. Он состоится в Москве в декабре. На нем также сыграют спортсмены из Индии и Испании.

Гроссмейстер, обладатель Кубка мира Теймур Раджабов станет участником московского турнира по рапиду "Шахматные звезды 3.0".

Спортивное мероприятие соберет вокруг себя шахматистов из разных уголков России, а также представителей Индии и Испании. Помимо этого, свое участие подтвердил и Сергей Карякин.

Стоит добавить, что шахматный турнир примет спорткомплекс "Лужники". Соревнования начнутся 14 декабря, а завершатся 19-го.