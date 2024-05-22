На пост генсека НАТО утвержден Марк Рютте

Сегодня на заседании совета НАТО, которое прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе, послы из 32 стран-участников военного блока утвердили его новым генеральным секретарем на ближайшие пять лет голландца Марка Рютте.

В столице Бельгии Брюсселе сегодня прошло заседание Североатлантического совета, на котором присутствовали послы 32 стран-участников блока НАТО: темой заседания было утверждение кандидатуры на пост генсека альянса на следующие пять лет, им стал Марк Рютте, сообщил представитель пресс-службы альянса.

"Послы стран НАТО утвердили кандидатуру Марка Рютте на пост генсека альянса"

- пресс-служба НАТО

Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября, на посту он сменит норвежца Йенса Столтенберга, передает ТАСС.

Напомним, Марк Рютте участвовал в выборах на пост премьера Нидерландов, но проиграл их.