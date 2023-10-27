Над Баку прогремел салют Победы

В Баку прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы в Карабахской войне. После концерта над столицей Азербайджана прогремел салют.

Праздничный концерт, посвященный годовщине победы Азербайджана в Карабахской войне, прошел в Приморском национальном парке в Баку.

За мероприятием наблюдали не только жители столицы Азербайджана, но и ее гости.

В честь праздника город был украшен флагами Азербайджана, а также билбордами и баннерами, на которых были изображены эмблема "харыбюльбюль" и победные лозунги.

По окончании концерта небо над Баку озарилось праздничным салютом, который был встречен присутствующими с особым воодушевлением.