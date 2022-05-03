Сын Роберта Кочаряна стал депутатом и вышел на свободу

Левон Кочарян сегодня получил мандат депутата парламента от националистического блока "Армения". Получив статус парламентария, он вышел из тюрьмы.

Сын одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна, Левон Кочарян, сегодня после сдачи мандата одним депутатом и самоотвода нескольких других законодателей получил мандат члена Национального собрания Армении, после чего был выпущен из тюрьмы.

Как Левон Кочарян получил мандат?

По словам председателя ЦИК РА Ваагна Овакимяна, депутат националистической фракции "Армения" Армен Чарчян принял решение сдать мандат. Его должнен был получить следующий по списке член блока, однако и он, и еще два человека за ним добровольно отказались принимать участие в работе парламента. Так очередь дошла до политика под №50 – Левона Кочаряна.

Как Кочаряна-младшего выпустили на свободу?

Так как Левон Кочарян стал депутатом, то, согласно решению Конституционного суда, его больше не имеют права держать под арестом, хотя уголовное дело против него остается открытым, так что его по-прежнему подозревают в избиении четырех полицейских. Мужчина вышел из тюрьмы "Нубарашен" сегодня.