С сына Кочаряна спросят за избиение полицейских

Сыну одного из зачинщиков карабахского конфликта, экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левону Кочаряну сегодня предъявили обвинение в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
Юрист считает, что обвинение его подзащитного незаконно, его самого избили полицейские, после чего он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, и теперь власти пытаются сфабриковать "дело" против Кочаряна-младшего, передает РИА Новости.
"Вчера Левон Кочарян был задержан по заведомо безосновательному подозрению. Суть подозрения заключается в том, что Кочарян избил четырех "красных беретов". Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку "береты" сами пытали Левона Кочаряна в машине"
- Александр Кочубаев
Адвокат обжаловал задержание в суде, уголовное дело в отношении его подзащитного пока не возбуждено.