С сына Кочаряна спросят за избиение полицейских

Опубликовано: 14:24, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Задержанного в Ереване сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских спецназовцев, адвокат обжаловал его задержание в суде.

Сыну одного из зачинщиков карабахского конфликта, экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левону Кочаряну сегодня предъявили обвинение в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Юрист считает, что обвинение его подзащитного незаконно, его самого избили полицейские, после чего он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, и теперь власти пытаются сфабриковать "дело" против Кочаряна-младшего, передает РИА Новости.

"Вчера Левон Кочарян был задержан по заведомо безосновательному подозрению. Суть подозрения заключается в том, что Кочарян избил четырех "красных беретов". Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку "береты" сами пытали Левона Кочаряна в машине"

- Александр Кочубаев

Адвокат обжаловал задержание в суде, уголовное дело в отношении его подзащитного пока не возбуждено.