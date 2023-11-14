Сын Роберта Кочаряна вошел в комиссию по внешним связям парламента Армении

Недавно ставший депутатом Левон Кочарян будет работать в комиссии Национального собрания по внешним связям, информация опубликована на сайте законодательного органа.
Его назначение прокомментировала другой депутат от фракции "Армения", к которой относится Кочарян, – Агнесса Хамоян.
"Каждый депутат должен быть включен в состав какой-либо комиссии"
– оппозиционер
Парламентарий уточнила, что ранее в комиссии по внешним связям от их фракции работала Аспрам Крпеян. Сейчас она присоединится к комиссии по здравоохранению.
Хамоян обратила внимание на то, что такие рокировки устраиваются регулярно, так они не несут какого-то особого значения.
Левон Кочарян – сын одного экс-президента Роберта Кочаряна. Он родился 16 ноября 1985 года, сейчас ему 38 лет. Кочарян не относится ни к какой политической партии, но в работе парламента принимает участие в составе националистической фракции "Армения".
Перепалка с Пашиняном
Напомним, накануне в парламенте Левон Кочарян вступил в спор с премьером-министром. Депутат поинтересовался мнением Никола Пашиняна о его политике безопасности, которую, по мнению молодого политика, ждет фиаско. Обращаясь к главе государства, Кочарян использовал неуважительное местоимение "ты".
Пашинян посоветовал оппоненту тщательнее выбирать формулировки и раскритиковал его за некорректное поведение.
"Хочу напомнить, что вы не на школьном мероприятии. И вы должны суметь в Национальном Собрании вести себя корректнее. В противном случае у вас будет повод вспомнить, где вы находитесь"
– Никол Пашинян