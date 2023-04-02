Сезон фонтанов стартует через месяц в Ставрополе

Опубликовано: 2:05, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ставрополя назвали дату запуска городских фонтанов. Сейчас их готовят к открытию, к 5 апреля специалисты должны завершить расконсервацию всех 25 ставропольских фонтанов.

Фонтаны в столице Ставрополья заработают с 1 мая, сообщает городская администрация.

Таким образом, до начала сезона фонтанов остался месяц.

Уже сейчас идут работы по расконсервации объектов - их надо завершить до 5 апреля. С фонтанов снимают защиту, которая устанавливалась на зиму, демонтируют уже не нужные гирлянды и подсветку. Проходит проверка насосов и коммуникаций.

Все 25 ставропольских фонтанов будут отремонтированы, обновится облицовка их чаш, на нее нанесут гидрофобное покрытие. Будет также отремонтирована мозаика.

Обязательный пункт для светомузыкальных фонтанов - регулировка звука.