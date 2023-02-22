Землетрясение силой 4,5 балла произошло в восточном Средиземноморье. Землетрясение ощущалось в Израиле. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Об этом сообщает Геологическая служба США. В долине Иордана звучал сигнал тревоги.
Землетрясение 20 февраля
В минувший понедельник израильтяне, проживающие на севере и в центре страны ощутили подземные толки после очередного землетрясения в Турции. Жертв и разрушений нет.
Землетрясение в Турции крушит цены на старые квартиры в Израиле
Землетрясения потрясавшие Турцию и Сирию в начале февраля и ощущавшиеся в Израиле привели к падению спроса на квартиры в старых зданиях.
Так, по данным опроса, проведенного Telegram-каналом «Израиль сегодня», спрос на аренду квартир в старом жилом фонде (до 1977 года) упал на 32%.
Уточняется, что участники опроса не только начали массово отказываться от подобных квартир, но и выразили готовность платить больше за новые квартиры.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что сейчас Израиль потрясают не только землетрясения, но и протесты против проводимой кабинетом Нетаньяху судебной реформы.