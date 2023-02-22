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В Израиле произошло землетрясение

В Израиле произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в восточном Средиземноморье. Подземные толчки ощутил Израиль.

Землетрясение силой 4,5 балла произошло в восточном Средиземноморье. Землетрясение ощущалось в Израиле. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Об этом сообщает Геологическая служба США. В долине Иордана звучал сигнал тревоги.

Землетрясение 20 февраля

В минувший понедельник израильтяне, проживающие на севере и в центре страны ощутили подземные толки после очередного землетрясения в Турции. Жертв и разрушений нет.

Землетрясение в Турции крушит цены на старые квартиры в Израиле 

Землетрясения потрясавшие Турцию и Сирию в начале февраля и ощущавшиеся в Израиле привели к падению спроса на квартиры в старых зданиях.

Так, по данным опроса, проведенного Telegram-каналом «Израиль сегодня», спрос на аренду квартир в старом жилом фонде (до 1977 года) упал на 32%.

Уточняется, что участники опроса не только начали массово отказываться от подобных квартир, но и выразили готовность платить больше за новые квартиры.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что сейчас Израиль потрясают не только землетрясения, но и протесты против проводимой кабинетом Нетаньяху судебной реформы. 

За сколько можно купить и снять жилье в Израиле

За сколько можно купить и снять жилье в Израиле

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