Протестующие остановили все движение в Тель-Авиве

Опубликовано: 12:18, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Полиция перекрыла автомобильное движение в Тель-Авиве из-за протестов.

Все улицы Тель-Авива перекрыты после в понедельник начавшихся в Израиле протестов против судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Ранее стало известно, что Конституционный комитет Кнессета одобрил в первом чтении пункт об изменении состава Комиссии по отбору судей и пункт, запрещающий суду вмешиваться в принятие основных законов, в рамках процесса принятия судебной реформы.

«Вестник Кавказа» писал о том, что протесты против проекта судебной реформы начались в январе. Реформа предполагает ограничение возможность Верховного суда отменять решения исполнительной и законодательной ветвей власти.