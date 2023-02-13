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Протестующие остановили все движение в Тель-Авиве

Протестующие остановили все движение в Тель-Авиве
Полиция перекрыла автомобильное движение в Тель-Авиве из-за протестов.

Все улицы Тель-Авива перекрыты после в понедельник начавшихся в Израиле протестов против судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Ранее стало известно, что Конституционный комитет Кнессета одобрил в первом чтении пункт об изменении состава Комиссии по отбору судей и пункт, запрещающий суду вмешиваться в принятие основных законов, в рамках процесса принятия судебной реформы.

«Вестник Кавказа» писал о том, что протесты против проекта судебной реформы начались в январе. Реформа предполагает ограничение возможность Верховного суда отменять решения исполнительной и законодательной ветвей власти.

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