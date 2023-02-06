Видео: азербайджанские спасатели прилетели в Турцию бороться с последствиями землетрясения

6 фев. 18:31

Специалисты из Азербайджана уже находятся в Турции, их перебрасывают в сильнее всего разрушенные районы.

Азербайджанские спасатели прибыли на помощь в Турцию. Такое сообщение опубликовано на сайте МЧС АР.

Сотрудники спасательных сил быстрого реагирования отправились в Турцию по поручению президента Азербайджана, чтобы помочь справиться с последствиями утреннего землетрясения. Они будут участвовать в поисковых, а также спасательных работах.

В данный момент азербайджанские спасатели перебрасываются из Аданы в наиболее пострадавшие от стихийного бедствия районы.

Как сообщил "Вестник Кавказа", мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции сегодня утром. По последним данным, оно унесло жизни 1498 жителей Турции, ранены более 8,5 тыс человек, разрушены почти 3 тыс зданий. В Сирии число погибших превышает 430 человек.