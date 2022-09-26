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В Армению приедет министр иностранных дел Греции

В Армению приедет министр иностранных дел Греции

Во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас приедет в Ереван. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД Греции в социальных сетях.

В рамках поездки Дендиас встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и главой Минобороны Суреном Папикяном, передает "Sputnik Армения".

Напомним, 19 сентября на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Греции и Кипра Арарата Мирзояна, Никоса Дендиаса и Иоанниса Касулидиса.

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