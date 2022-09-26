В Армению приедет министр иностранных дел Греции

26 сен. 17:20

Во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас приедет в Ереван. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД Греции в социальных сетях.

В рамках поездки Дендиас встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и главой Минобороны Суреном Папикяном, передает "Sputnik Армения".

Напомним, 19 сентября на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Греции и Кипра Арарата Мирзояна, Никоса Дендиаса и Иоанниса Касулидиса.