Вестник Кавказа

К вторжению в Армению присоединилась Греция

Камран Гасанов
К вторжению в Армению присоединилась Греция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Греческий военный министр Никос Дендиас во время визита в Ереван объявил об альянсе с участием Греции, Кипра, Армении, Франции и Индии.

На этой неделе Армения сделала еще один шаг в своей евроинтеграции. Конечно, пока о каких-то серьезных документах речи не идет, и статус кандидата в члены Брюссель не спешит давать. Зато идет активное налаживание коммуникаций со странами блока. Если в авангарде процесса остается Франция, нравящаяся армянам за свою позицию по Карабаху, то потихоньку к ней подтягиваются греки. И греков, и французов объединяет неприязнь к Турции. С 2020 года Франция вместе с Кипром и Грецией вела противостояние против попыток Турции начать разработку газовых месторождений в Средиземноморье. Турция - союзник Азербайджана, следовательно, Армения должна быть ближе для Греции.

Западное оружие в Армении

К разбору мотивов Греции мы еще вернемся. А пока отметим конкретные действия, предпринятые этой европейской страной. 4 марта в Ереван пожаловал министр обороны Греции Никос Дендиас. На встрече с армянским коллегой Суреном Папикяном он заявил об альянсе двух стран с участием также Франции и Индии.

"Мы также создали успешную трехстороннюю схему оборонного сотрудничества между нашими странами и Кипром, но могут существовать и другие трехсторонние или четырехсторонние соглашения с Францией и Индией. Важные страны, важные державы, очень большие державы, которые являются общими друзьями Армении и Греции", - отметил Дендиас.

Основа оборонного союза, о котором говорит министр Греции, связана с военными поставками для Армении. Известно о поставках бронемашин и систем ПВО французами. В декабре прошлого года Армения и Греция подписали соглашение о ВТС. В июле того же 2023 года Армения, Кипр и Греция приняли совместную программу военного сотрудничества. Индия снабжает армянскую армию ЗРК "Акаш" и гаубицами ATAGS калибра 155 мм.

Для Армении поддержка альянса Греции, Кипра, Франции и Индия - возможность укрепить свою обороноспособность и выйти из-под опеки России. Не случайно в день визита Дендиаса в Ереване попросили российских пограничников покинуть столичный аэропорт Звартноц. Примерно в эти же дни премьер Никол Пашинян заявил о заморозке участия республики в ОДКБ.

Папикян назвал символическим визит Дендиаса, охарактеризовав его как доказательство дружбы двух стран: "Все это доказывает, что между нашими двумя странами существуют политические отношения высокого уровня, которые основаны на традиционной дружбе, взаимопомощи, желании, ценностях и общих подходах народов обеих стран".

Кроме того, Греция как страна-член ЕС может оказать поддержку в европейской интеграции Армении, на которую она нацелена. Пашинян говорил о том, что его страна будет интегрироваться в той мере, в кой готов сам ЕС.

Зачем Греции нужна Армения?

Теперь к мотивации Греции. С одной стороны, Армения - возможность для расширения влияния Греции вовне. Афины не обладают большим потенциалом. Десять лет назад Греция была государством-банкротом. Но повысить свой рейтинг за счет более слабых игроков и использовать свой статус члена ЕС в отношениях с "бархатным режимом" греческим властям можно и нужно. 27 февраля во время визита Пашиняна в Афины премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил: "Более того, мы обсудили с премьер-министром реформы, которые он продвигает с целью, которую мы полностью поддерживаем, ориентации Армении на Запад. Вполне естественно, что, будучи членом Европейского Союза и НАТО, наша страна готова внести свой вклад своими ноу-хау и опытом в строительство этой новой либеральной демократии".

Во-вторых, играет роль упомянутый выше турецкий фактор. Несмотря на последний визит Эрдогана в Грецию и теплые слова о желании нормализовать отношения, конфликт в Эгейском море не исчерпан. Водные границы остаются спорными. С Кипром тоже все сложно. Последняя позиция Эрдогана по острову - независимость Северного Кипра. Греки этого не принимают. У Армении тоже отношения еще не восстановлены с соседней страной. Поэтому антитурецкие силы предпочитают держаться вместе.

В-третьих, хотя это не так явно, но играет роль Россия. С началом украинского кризиса Афины уже совсем не считают нужным сдерживать свой негатив в отношении казалось бы братской православной страны. Летом 2022 года портал Pronews.gr писал о передаче ВСУ "невероятного количества" греческого вооружения. Это сотня БМП, автоматы АК-47, 60 ПЗР "Стингер" и тысячи снарядов. Недавно стало известно, что Греция получит устаревшие БМП и фрегаты из США в обмен на российское оружие, которое американцы передадут ВСУ. 6 марта Мицотакис на встрече с Владимиром Зеленским в Одессе пообещал ему помощь и поддержку во вступлении в ЕС и НАТО.

Греция и Азербайджан

В отличие от более очевидных факторов Турции и России, которые в Греции воспринимаются в качестве угрозы, отношение к Азербайджану двойственное. В армяно-азербайджанском конфликте греки явно выступали на стороне Армении. В 2020 году они требовали от Баку прекратить бои и отозвали своего посла. После войны они поддерживали фейковую кампанию Еревана по Лачинскому коридору. В этом году глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил о намерении Афин инициировать в рамках ЕС и ЮНЕСКО кампанию по "сохранению христианских памятников в Карабахе".

В то же время Греция охотно покупает азербайджанский газ, идущий через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP). В 2022 году в Минэнерго Греции заявляли, что газопровод TAP покрывает 20% потребностей Греции в природном газе. В условиях продолжающихся конфликта на Украине и санкций против России значение Азербайджана в энергобезопасности Балкан растет. Недавно сербы тоже подсоединились к TANAP через интерконнектор из Болгарии. Без участия транзитной Турции потребление газа греками тоже было бы невозможно.

Именно поэтому, несмотря на очевидные триггеры сотрудничества с Арменией, Греция вынуждена проявлять сдержанность в отношении ее потенциальных и исторических соперников. Кроме того, Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность. Игнорировать эту реальность не может не только Греция, но и сама Армения. Ереван, пусть непоследовательно, но придерживается курса на нормализацию с Баку и Анкарой.

Вот почему греческий министр обороны заявил в Ереване следующее: "Говоря о более общем вопросе, я хотел бы повторить, что Греция твердо верит в то, что разногласия следует разрешать мирными средствами. Мы категорически, повторяю, категорически выступаем против любых односторонних военных действий в этом регионе. И мы поддерживаем достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, но в рамках международного права".

Так что, в сухом остатке, Греция будет использовать образовавшуюся брешь в российском влиянии на Южном Кавказе, но в своей активности едва ли сможет и будет позиционировать свое влияние в Армении как противовес Турции и Азербайджану, от которого зависят сами Афины.

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