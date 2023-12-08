Армения заключила с Грецией соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Ереван и Афины будут развивать сотрудничество в военно-технической сфере. Подписание соответствующего документа состоялось в греческой столице.
Армения и Греция договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере. Об этом рассказали в армянском Минобороны.
Подписание соглашения состоялось в Афинах.
"Министры обороны Армении и Греции Сурен Папикян и Николаос Дендиас подписали соглашение "О военно-техническом сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Греческой Республики"
– пресс-служба ведомства
На встрече было отмечено, что Ереван и Афины обладают большим потенциалом для развития взаимодействия. Стороны подчеркнули, что намерены развивать его с новой силой, в том числе военно-техническое направление, обмен опытом и различную подготовку.
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