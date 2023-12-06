Баку и Ереван согласовали работу комиссии по делимитации границ

Власти Азербайджана и Армении подписали соглашение об организации встреч комиссии, которая будет заниматься делимитацией границ.

Кабинет министров Азербайджанской Республики и правительство Республики Армения согласовали регламент работ комиссии по делимитации границ.

В документе указано, что согласование времени и места проведения двусторонних встреч будет проходить между председателями комиссий. Также были утверждены два языка, на которых возможно проведение встреч – это русский и английский.

Отмечается, что переговоры будут проходить по очереди в пределах двух республик, на госгранице или же на территории других стран. Также встречи могут проводиться в онлайн-формате.

Вопросы, которые будут обсуждаться на встречах, определяют председатели комиссий. При этом переговоры необходимо совершать в закрытом режиме, если иное не будет обговорено заранее.

Итоги комиссии будут подводиться в письменном виде на русском или английском языках.