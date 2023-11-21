Россия готова помочь Азербайджану и Армении с делимитацией границы

В российском МИД прокомментировали встречу на границе между делегациями Азербайджана и Армении. Там отметили, что готовы посодействовать процессу делимитации границы между странами.

Россия готова поучаствовать в делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом в среду заявили в МИД РФ.

Официальный представитель ведомства акцентировала внимание на том, что Россия приветствует прошедшую на границе встречу представителей двух стран.

"Мы готовы оказывать всяческое содействие непосредственно по делимитационной деятельности. Это предполагает и предоставление необходимых картографических материалов"

– Мария Захарова

Дипломат также сообщила, что эту позицию Москвы подтвердил глава ведомства на прошедшей накануне встрече с азербайджанским министром.