Армения поделилась с Грецией опытом поражения в Карабахской войне

Греческий оборонный министр Никос Дендиас поведал о главном результате визита в Ереван: армянские военные поделились информацией о действии Bayraktar на поле боя. По его словам, Афины используют армянские данные, чтобы сократить разрыв в качестве своих и турецких вооружений.

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас рассказал греческим СМИ о практических итогах поездки в Ереван, где его принимал армянский коллега Сурен Папикян. Он отметил, что Минобороны Армении поделилось с ним негативным опытом поражений в боях с ВС Азербайджана, использовавших турецкие БПЛА Bayraktar.

Дендиас обратил внимание, что Греция заинтересована в получении такого опыта именно из-за сведений о поведении турецких беспилотных аппаратов в бою. Поэтому, по его словам, Афины намерены извлечь свои уроки из разгрома ВС Армении в Карабахской войне.

Греческий министр подчеркнул, что учет особенностей действия популярных и эффективных беспилотников необходим в любой современной оборонной программе – они изменили облик современной войны, и армянская армия одной из первых ощутила это на себе.

Как пишет Спутник-Армения, армянскую информацию о Bayraktar Афины используют для создания своего аналога израильской системы ПВО "Железный купол", а также для сокращения технологического разрыва в вооружениях Греции и Турции.