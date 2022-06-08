Крым получил первое зерно Запорожья

8 июн. 15:18

Сегодня в Севастополь прибыл первый за восемь лет грузовой состав с зерном, вышедший накануне из подконтрольной России части Запорожской области, - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Первый поезд с зерном прибыл из Мелитополя в Севастополь. Можно сказать, что маршрут проложен", - сказал Крючков, передает "Интерфакс".

Железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий поездами, полученными из России.

Напомним, железнодорожное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в конце 2014 года из-за присоединения Крыма к России. Накануне глава временной ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что первые 11 вагонов с зерном отправлены из Запорожской области в Крым, добавив, что основные контракты заключаются с Турцией, первые составы идут в направлении Ближнего Востока.