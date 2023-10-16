Под Стамбулом сел на мель шедший за украинским зерном сухогруз

Опубликовано: 23:54, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером у берегов Стамбула наткнутся на мель сухогруз под флагом Коморских островов, который шел на Украину за зерном.

Рядом со Стамбулом терпит бедствие сухогруз под флагом Коморских островов, который сел на мель, сообщил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"Сухогруз Hesen M длиной в 107 м следовал из турецкого порта Ялова на Украину, он сел на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе"

- береговая охрана Турции

Ситуация с сухогрузом пока не ясна, известно лишь, что снять его с мели попытаются турецкие буксиры.