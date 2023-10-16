РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Под Стамбулом сел на мель шедший за украинским зерном сухогруз

Под Стамбулом сел на мель шедший за украинским зерном сухогруз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером у берегов Стамбула наткнутся на мель сухогруз под флагом Коморских островов, который шел на Украину за зерном.

Рядом со Стамбулом терпит бедствие сухогруз под флагом Коморских островов, который сел на мель, сообщил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"Сухогруз Hesen M длиной в 107 м следовал из турецкого порта Ялова на Украину, он сел на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе"

- береговая охрана Турции

Ситуация с сухогрузом пока не ясна, известно лишь, что снять его с мели попытаются турецкие буксиры.

Что такое зерновая сделка. Коротко и ясно

Что такое зерновая сделка. Коротко и ясно

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
940 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version