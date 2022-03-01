Вузы России готовы принять студентов, отчисленных за рубежом

1 мар. 12:50

Отчисленных из европейских и американских вузов студентов из России готовы принять отечественные образовательные учреждения. О своих намерениях уже заявили университеты Москвы.

Так, в Российском университете дружбы народов сообщили о готовности принять на обучение граждан РФ, "исключенных из образовательных организаций Украины, Евросоюза, США и Канады". "Для этого необходимо написать заявление, которое можно подать и по электронной почте. Прием заявлений будет проходить с 1 марта по 9 мая 2022 года. Для студентов выпускных курсов - с 1 марта по 15 апреля", - говорится в сообщении университета дружбы народов.

В пресс-службе вуза добавили, что студенты переведут на тех же условиях, на которых они обучались за рубежом.

О своей готовности сообщили также в "Высшей школе экономики". Как отметили в пресс-службе вуза, собеседования будут проходить в онлайн-формате.

"ВШЭ открывает возможность перевода в университет российских студентов, которые обучаются за рубежом и оказались в затруднительном положении. Для этого необходимо подать заявку на перевод через Единое окно", - сказано в заявлении.

Отмечается, что для перевода студенты должны предъявить "сканы паспорта, документы о предыдущем образовании и справки об успеваемости из зарубежного университета".