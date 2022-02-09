У короля Испании и королевы Дании диагностировали COVID-19

9 фев. 18:57

Король Испании Фелипе VI и королева Дании Маргрете II заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили их пресс-службы.



Первые симптомы заболевания проявились у 54-летнего Филипп VI накануне, и сегодняшним утром он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Его общее состояние назвали хорошим. При этом в Королевском доме отметили, что Филипп VI будет находиться на карантине неделю, все мероприятия с его участием на это время отменены.



81-летняя Маргрете II также сдала положительный тест на коронавирус после появления легких симптомов. Заболевание протекает в легкой форме, в настоящее время королева находится на самоизоляции во дворце Кристиана IX в Амалиенборге.