Армавирский фальшивомонетчик съел купюру, чтобы избежать наказания

28 дек. 12:28

Вместо свежих продуктов одному из покупателей на рынке Армавира пришлось довольствоваться съеденной фальшивой купюрой, напечатанной им же дома на цветном принтере, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Совершая покупку, местный житель попытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой, но его поймала охрана и вызвала наряд полиции. Полицейские задержали 39-летнего гражданина и доставили его в отделение, где и выяснили, что купюру мужчина распечатал на цветном принтере, а пытаясь уйти от ответственности, съел ее, - передает "АиФ-Юг".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на время проведения дознания полицией Армавира он дал подписку о невыезде. Горе-печатнику грозит до двух лет лишения свободы.