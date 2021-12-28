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Армавирский фальшивомонетчик съел купюру, чтобы избежать наказания

Армавирский фальшивомонетчик съел купюру, чтобы избежать наказания

Вместо свежих продуктов одному из покупателей на рынке Армавира пришлось довольствоваться съеденной фальшивой купюрой, напечатанной им же дома на цветном принтере, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Совершая покупку, местный житель попытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой, но его поймала охрана и вызвала наряд полиции. Полицейские задержали 39-летнего гражданина и доставили его в отделение, где и выяснили, что купюру мужчина распечатал на цветном принтере, а пытаясь уйти от ответственности, съел ее, - передает "АиФ-Юг".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на время проведения дознания полицией Армавира он дал подписку о невыезде. Горе-печатнику грозит до двух лет лишения свободы.

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