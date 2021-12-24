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В Геленджике закончено строительство нового терминала аэропорта

В Геленджике закончено строительство нового терминала аэропорта

Новый терминал аэропорта Геленджика был возведен за 18 месяцев, сообщил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.

"Новый терминал аэропорта возведен за 18 месяцев, что является исключительным фактом в российской практике для объектов с такой сложной архитектурой. Следующим этапом для нас является получение разрешения от Росавиации на ввод здания в эксплуатацию. Сегодня на объекте ведется отладка оборудования, а также обучение и сертификация персонала для работы в новом терминале", - сказал он, уточнив, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии здания нового аэровокзального комплекса требованиям технических регламентов и проектной документации.

Данный документ подтверждает, что в процессе строительства были соблюдены все требования, и новый терминал полностью соответствует заявленному проекту, передает ТАСС.

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