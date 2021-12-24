В Геленджике закончено строительство нового терминала аэропорта

24 дек в 9:08

Новый терминал аэропорта Геленджика был возведен за 18 месяцев, сообщил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.

"Новый терминал аэропорта возведен за 18 месяцев, что является исключительным фактом в российской практике для объектов с такой сложной архитектурой. Следующим этапом для нас является получение разрешения от Росавиации на ввод здания в эксплуатацию. Сегодня на объекте ведется отладка оборудования, а также обучение и сертификация персонала для работы в новом терминале", - сказал он, уточнив, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии здания нового аэровокзального комплекса требованиям технических регламентов и проектной документации.

Данный документ подтверждает, что в процессе строительства были соблюдены все требования, и новый терминал полностью соответствует заявленному проекту, передает ТАСС.