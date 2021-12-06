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Новый канцлер Австрии принес присягу

Новый канцлер Австрии принес присягу

В понедельник новый канцлер Австрии Карл Нехаммер принес присягу.

К присяге его привел федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен. Церемония состоялась в канцелярии федерального президента.

Глава МВД Австрии Нехаммер в минувшую пятницу был единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и выдвинут в кандидаты на пост нового канцлера страны. Ранее оба этих поста занимал Себастьян Курц.

"На внешнеполитическую линию это не повлияет. Наши отношения с Россией основываются на очень стабильном базисе, истории, они многогранны", - заявил посол Австрии в РФ Вернер Альмхофер, пишет ТАСС.

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