Новый канцлер Австрии принес присягу
В понедельник новый канцлер Австрии Карл Нехаммер принес присягу.
К присяге его привел федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен. Церемония состоялась в канцелярии федерального президента.
Глава МВД Австрии Нехаммер в минувшую пятницу был единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и выдвинут в кандидаты на пост нового канцлера страны. Ранее оба этих поста занимал Себастьян Курц.
"На внешнеполитическую линию это не повлияет. Наши отношения с Россией основываются на очень стабильном базисе, истории, они многогранны", - заявил посол Австрии в РФ Вернер Альмхофер, пишет ТАСС.