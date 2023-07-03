Арнольд Шварценеггер задержан в Мюнхене

Звезда голливудских боевиков Арнольд Шварценеггер попал в неприятную ситуацию в Германии. Как пишут немецкие СМИ, таможенников заинтересовали его роскошные часы.

Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер "застрял" на таможне в Мюнхене, сообщает Bild.

По информации издания, задержка длится уже несколько часов. Внимание таможенников привлекли часы актера – это швейцарские Audemars Piguet.

Сам 76-летний Шварценеггер пояснил, что он планировал продать драгоценную вещь с аукциона после Всемирного климатического саммита, который должен пройти в Австрии, – на него как раз и направлялся бывший губернатор Калифорнии.

Напомним, в 2017 году в прокат вышел фильм "478", где Шварценеггер выступил продюсером, а также сыграл главную роль. Кинолента повествует о трагической истории Виталия Калоева – жителя Северной Осетии, который потерял всю семью в столкновении двух самолетов в Швейцарии. Причиной крушения была ошибка авиадиспетчера, а также череда объективных случайностей. В итоге Калоев убил диспетчера. По приговору швейцарского суда он отсидел 8 лет в тюрьме.