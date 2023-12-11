Где покататься на лыжах в Европе: 5 лучших курортов

Европа - родина горнолыжных курортов, которая по сей день остается самым популярным направлением для любителей активного зимнего отдыха. Предлагаем обзор самых популярных европейских горнолыжных курортов.

Мерибель, Франция

Мерибель - горнолыжный курорт, который считается одним из лучших во Франции. Находится курорт Мерибель в Долине Тарантез, а основан он был в 1936 году. Курорт Мерибель - часть горнолыжного региона (самого большого в мире) Три Долины во Французских Альпах, площадь которого составляет 1500 квадратных километров. Для всех курортов региона действует единый ски-пасс. Курорт Мерибель - пятый самой дорогой курорт во Французских Альпах. Особой популярностью курорт пользуется у британцев: они его называют ”Маленькая Англия в Альпах”. Трассы Мерибеля отлично подходят как для новичков, так и для опытных лыжников.

Высота склонов в Мерибель варьируется от 1450 до 3000 метров. Горнолыжный сезон продолжается с декабря до конца апреля. Бронировать места в Мерибеле лучше заранее: курорт пользуется огромной популярностью среди туристов.

Церматт, Швейцария

Швейцарский горнолыжный курорт Церматт расположен у подножия знаменитой горы Маттерхорн, которая изображена на шоколаде ”Тоблерон” и является вершиной Пеннинских Альп. Трассы Церматта отлично подойдут для опытных лыжников, поскольку они довольно сложные. Высота трасс Церматта 1600-4000 метров, а площадь - 360 квадратных километров. Сезон в Церматте долгий: с конца ноября по начало мая.

Помимо горнолыжного спорта в Церматте можно отправиться в пешую прогулку по горам и прокатиться на тобоггане - санях. Кроме того, в Церматте множество клубов, ресторанов, баров и дискотек. Церматт - один из самых безопасных курортов Европы, а местные жители очень дружелюбны. Стоимость проживания в отелях Церматта варьируется от $ 80 до $ 1500 за ночь.

Среди знаменитостей, предпочитающих Церматт, Брэд Питт, Николь Кидман, Ангела Меркель и Анджелина Джоли.

Кицбюэль, Австрия

Горнолыжный курорт Кицбюэль расположен в Австрийских Альпах. Это один из самых дорогих и эксклюзивных горнолыжных курортов в мире. В Кицбюэле самая дорогая недвижимость в Австрии. Ежегодно курорт принимает престижные гонки Ханенкамм - один из самых известных этапов Кубка мира по горнолыжному спорту. Кицбюэль славится традиционной альпийской атмосферой и средневековой архитектурой. Трассы Кицбюэля хороши как для начинающих, так и для опытных лыжников.

Высота горнолыжных трасс в Кицбюэле колеблется от 800 до 2200 метров, а общая площадь - 230 квадратных километров. Стоимость двухдневного ски-пасса на австрийском курорте начинается от $ 130. Лыжный сезон в Кицбюэле продолжается с конца ноября до начала мая.

Курмайор, Италия

Итальянский горнолыжный курорт Курмайор расположен у подножия Монблана, в регионе Валле-д’Аоста на севере страны, недалеко от границ Франции и Швейцарии. Курмайор - одна из исторических столиц горнолыжного спорта, а также лучший горнолыжный курорт Италии.

Курорт Курмайор появился в 1850 году и с начала XX века считается самым большим в Валле-Д’Аоста. Курмайор - идеальный горнолыжный курорт для тех, кто предпочитает тихий и спокойный отдых без излишней суеты.

Длина трасс в Курмайоре - 35 километров, площадь - 100 квадратных километров, а высота 1250-1750 метров. Лыжный сезон на итальянском курорте продолжается с конца ноября по конец апреля. Трассы Курмайора идеально подходят для тех, кто уже уверенно стоит на ногах. Самой снежной в Курмайоре зачастую бывает первая неделя марта.

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Гармиш-Партенкирхен - один из самых знаменитых горнолыжных курортов Германии. Расположен он на границе с Австрией рядом с самым высоким пиком Германии - Цугшпитце. 40 километров трасс, включая олимпийскую трассу скоростного спуска высотой более 1000 метров - отличная возможность проявить своё лыжное мастерство. Гармиш-Партенкирхен также предлагает и трассы для новичков. Высота трасс курорта варьируется от 700 до 2000 тыс метров, а сезон длится с середины декабря до начала апреля.

Курорт Гармиш-Партенкирхен расположен в Баварии, поэтому там всегда много снега. Курорт отлично подходит для семейного отдыха.