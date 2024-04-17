Как попасть из Вены в Тбилиси

Попасть из Тбилиси в Вену и совершить путешествие обратно теперь можно напрямую: австрийская авиакомпания Austrian Airlines запустила прямые авиарейсы. Авиарейсы будут осуществляться с частотой три раза в неделю.

Австрийский авиаперевозчик Austrian Airlines объявил о запуске прямых рейсов между столицами Грузии и Австрии – Тбилиси и Вена. Это отличная новость как для путешественников, так и для бизнесменов, ведь такое направление обещает стать удобным и востребованным.

«Вена является одним из приоритетных направлений, и авиакомпания будет осуществлять прямые регулярные рейсы в Тбилиси с частотой три раза в неделю»

– Объединение аэропортов Грузии.

Укрепление взаимосвязей между Грузией и Австрией

В релизе отмечается, что открытие прямого рейса между Тбилиси и Веной способствует укреплению туристических, культурных и экономических связей между двумя странами.

Кроме того, открытие нового направления сократит время в пути и упростит процесс планирования поездки для тех, кто собирается посетить Вену из Тбилиси или наоборот. Благодаря прямому рейсу пассажиры смогут избежать долгих пересадок и лишних ожиданий в аэропортах.