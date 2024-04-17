Как попасть из Вены в Тбилиси

Австрийский авиаперевозчик Austrian Airlines объявил о запуске прямых рейсов между столицами Грузии и Австрии – Тбилиси и Вена. Это отличная новость как для путешественников, так и для бизнесменов, ведь такое направление обещает стать удобным и востребованным.
«Вена является одним из приоритетных направлений, и авиакомпания будет осуществлять прямые регулярные рейсы в Тбилиси с частотой три раза в неделю»
– Объединение аэропортов Грузии.
Укрепление взаимосвязей между Грузией и Австрией
В релизе отмечается, что открытие прямого рейса между Тбилиси и Веной способствует укреплению туристических, культурных и экономических связей между двумя странами.
Кроме того, открытие нового направления сократит время в пути и упростит процесс планирования поездки для тех, кто собирается посетить Вену из Тбилиси или наоборот. Благодаря прямому рейсу пассажиры смогут избежать долгих пересадок и лишних ожиданий в аэропортах.