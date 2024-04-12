Как дешево попасть из Амстердама в Тбилиси

Бюджетная авиакомпания Transavia начал летать в Тбилиси. Первый рейс уже состоялся, отметив начало регулярных перелетов между столицами Нидерландов и Грузии

Лоукост-авиакомпания Transavia объявила о запуске нового направления полетов из Амстердама в Тбилиси. Первый рейс уже состоялся, отметив начало регулярных перелетов между столицами Нидерландов и Грузии. Это отличная новость для путешественников, желающих исследовать красоту Кавказа и погрузиться в удивительную культуру Грузии.

«В период летней навигации авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Амстердам-Тбилиси два раза в неделю, каждую среду и субботу, на самолетах типа Boeing 737-8»

– говорится в релизе

Удобство и доступность с Transavia

Благодаря открытию нового маршрута от Transavia, путешественники получают отличную возможность добраться из Амстердама в Тбилиси быстро и удобно. Рейсы будут осуществляться регулярно, что делает поездку еще более доступной для всех, кто мечтает побывать в этом удивительном грузинском городе.