Эрдоган поздравил турчанок с годовщиной получения избирательного права

Турецкие женщины получили реальные права только после прихода к власти возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в 2002 году, - заявил сегодня, поздравляя с 87-й годовщиной предоставления избирательного права женщинам в стране, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Женщины Турции получили право голосовать на выборах в 1934 году, но в полной мере воспользоваться своими правами и свободами они смогли лишь после прихода к власти ПСР. Большинство достижений в борьбе женщин за участие в политике и общественной жизни являются результатом политики нашей партии", - заявил Эрдоган в послании, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Курс основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка на предоставление женщинам равных с мужчинами прав не получил поддержку политиков, пришедших после него, и в течение почти 60 лет после смерти Ататюрка доля женщин в парламенте никогда не превышала 4%.

"Подобная опасная ситуация, не подходящая для нашего народа и борьбы турецких женщин за равенство, изменилась только в 2002 году", - сказал Эрдоган, добавив, что за годы правления ПСР доля женщин в парламенте возросла до 17-18%.