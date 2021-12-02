Бундестаг выберет канцлера через неделю

Бундестаг соберется на заседание, на котором депутаты выразят мнения по кандидатуре Олафа Шольца на должность нового канцлера ФРГ, 8 декабря. Такое сообщение распространила пресс-служба германского парламента.

Предполагается, что уже в тот же день новое правительство даст присягу, а министры кабинета Ангелы Меркель, в данный момент работающие в статусе исполняющих обязанности, полностью сложат полномочия, передает ТАСС.

Напомним, Олаф Шольц возглавлял партийный список Социал-демократической партии Германии, одержавшей победу на выборах в парламент в этом году. В работе нового правительства примут участие также Свободная демократическая партия и "зеленые". У этих трех партий большинство в парламенте, так что голосование по кандидатуре канцлера в парламенте будет формальностью.