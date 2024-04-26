Вестник Кавказа

Альпака парк заработал в центре Сочи

Альпака парк заработал в центре Сочи
© Фото: pexels
Познакомиться с такими удивительными животными, как альпаки, теперь можно еще в одном месте в Сочи. Альпака парк заработал в парке "Ривьера", расположенном в самом центре курорта.

Два десятка пушистых альпак приехали в Сочи в парк "Ривьера", где все желающие смогут посмотреть на этих обитателей Южной Америки и других экзотических животных, рассказали в пресс-службе парка.

Сегодня прошло торжественное открытие этой новой точки притяжения для туристов.

"В самом центре Сочи в парке "Ривьера" состоялось торжественное открытие уникального Альпака парка"

– пресс-служба

При посещении парка гостям расскажут об образе жизни альпак и о том, как ухаживают за ними.

Новые обитатели Сочи прибыли из Южной Америки. Всем им от года до двух лет.

Кроме альпак, посетители смогут погулять рядом с ламами и альпаками гуанако, а также викунья. В перспективе парк намерен расширять список обитателей. В Сочи планируется привезти капибар, редких австралийских кроликов и козочек камори.

Напомним, еще один альпака-парк был открыт в октябре на горном курорте "Роза хутор".

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